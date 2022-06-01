Україна та Польща планують створити спільне підприємство з виробництва зброї та підписали меморандум

Україна та Польща підписали меморандум про створення комісії, яка підготує рекомендації для створення спільного підприємства з виготовлення зброї та військової техніки.

Про це повідомляє Урядовий портал за підсумками зустрічі премʼєр-міністра Дениса Шмигаля і голови Ради міністрів Польщі Матеуша Моравецького.

Сторони підписали низку двосторонніх документів. Зокрема, меморандум про створення польсько-української комісії з налагодження кооперації між підприємствами двох країн.

Також підписано декларації щодо розвитку українських громад як частини плану післявоєнного відновлення і щодо взаємодії прикордонних служб, меморандум щодо посилення кооперації у сфері енергетики.

«Наші країни погодилися щодо необхідності збільшити транскордонну торгівлю електроенергією та відновити лінії електропередач Хмельницька АЕС — Жешув. Для України це вкрай важливий проєкт, що відкриє додаткові можливості експорту української електроенергії в Європу», — зауважив Шмигаль.