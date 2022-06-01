Вечірнє зведення Генштабу: війська рф встановили контроль над східною частиною Сєвєродонецька та штурмують Комишуваху

Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00. Війська рф штурмували Сєвєродонецьк та встановили контроль над східною частиною міста, також росіяни стали інтенсивніше обстрілювати українські війська на Південнобузькому напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках збройні сили білорусі зосереджують основні зусилля на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та проведенні заходів бойової підготовки. В червні-липні поточного року заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами в Гомельській області.

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку в прикордонних районах Брянської та Курської областей стоять підрозділи збройних сил російської федерації.

З території Курської області росіяни обстріляли з артилерії підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Білопілля та Стукалівка Сумської області.

На Харківському напрямку армія рф обстрілює українські позиції зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Руські Тишки, Золочів та Дергачі.

На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії українські підрозділи в районах населених пунктів Святогірськ та Рідне. Війська рф наступали у напрямку Довгенького та Дібрівного, зазнали втрат та відійшли.

На Донецькому напрямку росіяни завдали авіаційних ударів силами оперативно-тактичної авіації у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків та армійської авіації — неподалік населених пунктів Роти, Покровське та Новоселівка.

На Сєвєродонецькому напрямку війська рф штурмують Сєвєродонецьк та встановили контроль над східною частиною міста.

На Бахмутському напрямку противник проводить штурм в населеному пункті Комишуваха, успіху не має.

На Південнобузькому напрямку війська рф продовжують обладнувати позиції та рубежі, ведуть повітряну розвідку в районах населених пунктів Іванівка, Лепетиха та Зеленодольськ.

росіяни стали інтенсивніше обстрілювати українські війська із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Снігурівка, Високопілля і Золота Балка. Продовжують обстріли об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів, обстріляли Миколаїв.

На тимчасово зайнятих територіях військові рф продовжують обмежувати права та свободи громадян України, обмежують пересування, проводять фільтраційні заходи та поглиблюють гуманітарну кризу на зазначених територіях. Вони грабують мирних жителів. В окремих населених пунктах росіяни організовують відновлення пошкодженої військової техніки на потужностях місцевих підприємств. Так, ремонт військової техніки виявлено в місті Берислав в цехах Бериславського машинобудівного заводу.