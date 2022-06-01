Вечірнє зведення Генштабу: війська рф встановили контроль над східною частиною Сєвєродонецька та штурмують Комишуваху

Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00. Війська рф штурмували Сєвєродонецьк та встановили контроль над східною частиною міста, також росіяни стали інтенсивніше обстрілювати українські війська на Південнобузькому напрямку.
- На Волинському та Поліському напрямках збройні сили білорусі зосереджують основні зусилля на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та проведенні заходів бойової підготовки. В червні-липні поточного року заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами в Гомельській області.
- Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.
- На Сіверському напрямку в прикордонних районах Брянської та Курської областей стоять підрозділи збройних сил російської федерації.
- З території Курської області росіяни обстріляли з артилерії підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Білопілля та Стукалівка Сумської області.
- На Харківському напрямку армія рф обстрілює українські позиції зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Руські Тишки, Золочів та Дергачі.
- На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії українські підрозділи в районах населених пунктів Святогірськ та Рідне. Війська рф наступали у напрямку Довгенького та Дібрівного, зазнали втрат та відійшли.
- На Донецькому напрямку росіяни завдали авіаційних ударів силами оперативно-тактичної авіації у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків та армійської авіації — неподалік населених пунктів Роти, Покровське та Новоселівка.
- На Сєвєродонецькому напрямку війська рф штурмують Сєвєродонецьк та встановили контроль над східною частиною міста.
- На Бахмутському напрямку противник проводить штурм в населеному пункті Комишуваха, успіху не має.
- На Південнобузькому напрямку війська рф продовжують обладнувати позиції та рубежі, ведуть повітряну розвідку в районах населених пунктів Іванівка, Лепетиха та Зеленодольськ.
- росіяни стали інтенсивніше обстрілювати українські війська із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Снігурівка, Високопілля і Золота Балка. Продовжують обстріли об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів, обстріляли Миколаїв.
- На тимчасово зайнятих територіях військові рф продовжують обмежувати права та свободи громадян України, обмежують пересування, проводять фільтраційні заходи та поглиблюють гуманітарну кризу на зазначених територіях. Вони грабують мирних жителів. В окремих населених пунктах росіяни організовують відновлення пошкодженої військової техніки на потужностях місцевих підприємств. Так, ремонт військової техніки виявлено в місті Берислав в цехах Бериславського машинобудівного заводу.