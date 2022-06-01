Війська рф обстріляли Миколаїв і пошкодили лінії підстанції міста

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич сьогодні близько 15:00 повідомив про артилерійський обстріл і вибухи в місті.

«Прошу всіх бути максимально обережними! Тримайтесь подалі від вікон!» — написав він.

Згодом Сєнкевич повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджені лінії однієї з підстанцій Миколаєва.

Для ремонту працівникам Миколаївобленерго довелося відключити від електроживлення Корабельний район.

«За півтори-дві години обіцяють все полагодити», — зазначив мер міста.