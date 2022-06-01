Війська рф обстріляли Миколаїв і пошкодили лінії підстанції міста

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич сьогодні близько 15:00 повідомив про артилерійський обстріл і вибухи в місті.
«Прошу всіх бути максимально обережними! Тримайтесь подалі від вікон!» — написав він.
Згодом Сєнкевич повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджені лінії однієї з підстанцій Миколаєва.
Для ремонту працівникам Миколаївобленерго довелося відключити від електроживлення Корабельний район.
«За півтори-дві години обіцяють все полагодити», — зазначив мер міста.
- Зранку 30 травня російські війська обстріляли Миколаїв. Повідомлялося про одного пораненого. Також в одному з районів міста обстріли пошкодили 21 приватний будинок.
- 29 травня Сєнкевич розповів, що після ранкового обстрілу міста станом на 16:00 було відомо про двох поранених. Одна людина загинула.