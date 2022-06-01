Поліцейські викрили співвласників мережі ресторанів у виведенні коштів до росії, повідомили в Нацполіції.

Під час слідства правоохоронці встановили, що співвласники мережі ресторанів, попри запроваджені санкції та повномасштабне вторгнення рф в Україну, продовжили виводити кошти на рахунки російської керуючої компанії. Її бенефіціарним власником є громадянин рф — відомий російський ресторатор.

Слідство встановило, що учасники злочинної групи причетні до незаконних заволодінь земельними ділянками та підприємствами, а також контролюють певну частину будівельного бізнесу на території Києва.

Щоб уникнути санкцій та створити уявлення, що розірвані всі бізнесові звʼязки з рф, бренд перейменували. Він включає в себе кілька ресторанів, які наразі функціонують у Москві.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки в головному офісі групи компаній. Вилучили мільйон гривень та €15 тисяч готівкою, а також фінансово-господарську документацію. Вирішується питання про арешт вилучених коштів і рахунків компаній.