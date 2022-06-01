Суд дозволив нове розслідування проти Януковича. Він схилив начальника своєї охорони до дезертирства

Суд дозволив слідчим Державного бюро розслідувань провести спеціальне розслідування щодо експрезидента Віктора Януковича, який підозрюється у підбуренні військовослужбовців Управління держохорони до дезертирства.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

24 лютого 2014 року Янукович, тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини проти учасників Революції гідності, схилив заступника начальника Управління державної охорони — начальника Служби безпеки президента України до дезертирства. «Евакуації» експрезидента з околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області допомагали співробітники силових відомств рф.

«Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Натомість разом із підозрюваним виїхав за межі України до російської федерації», — заявили в ДБР.

Крім Януковича, який безпосередньо керував незаконним переправленням осіб через державний кордон, також підозри повідомлені співробітникам Управління державної охорони України та цивільній особі.