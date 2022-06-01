Відсьогодні первинну заявку на всиновлення дітей можна подати у «Дії»

В Україні запрацювала спрощена процедура подання первинної заявки на усиновлення. Відтепер її можна подати у застосунку «Дія».

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

«Кількість дітей, які потребують усиновлення, вже понад 17 тисяч. Кількість кандидатів у рази менше. Одна з причин, чому кандидатів мало — важка процедура усиновлення. Ми це змінюємо і впроваджуємо швидкий і цифровий процес. Тепер треба лише 5 хвилин, щоб залишити заявку на первинну консультацію. Служби у справах дітей свої повноваження не припиняють, вони працюють як і раніше», — сказав Костянтин Кошеленко.

Денис Іванов, керівник експертної групи впровадження та оцінки якості надання електронних послуг Мінцифри пояснив, як це працює:

«Уже сьогодні доступна можливість записатися на онлайн-консультацію з усиновлення в додатку «Дія» в розділі «Сім’я». Уся інформація про кандидата підтягується автоматично. Авторизація відбувається через електронний підпис. Протягом 15 днів відповідна служба зв’язується із заявником і запрошує на консультацію. До речі, консультацію також можна буде відвідати онлайн і офлайн», — зазначив Іванов.

За його словами, робота над наступними етапами цієї послуги продовжується. Планують, що до кінця серпня онлайн можна буде подати і заяву для усиновлення дитини та кандидата на опікуна.