Пес-сапер Патрон навчатиме дітей мінній безпеці у новому пізнавальному мультсеріалі від ДСНС

Сьогодні ДСНС презентує пізнавальний мультсеріал до Дня захисту дітей. У першій серії, яка буде показана під час презентації, пес-сапер Патрон вчитиме дітей та підлітків правилам мінної безпеки.

Про це повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Серії мультсеріалу будуть присвячені тваринам — символам Служби порятунку, які щодня допомагають українцям наближати перемогу.

Крім того, сьогодні по всій Україні відбудуться святкові зустрічі зі Службою порятунку.

«У Хмельницькій області будуть відкриті два класи безпеки, на Полтавщині співробітники Служби порятунку проведуть розважальні заходи для дітей з внутрішньо переміщених сімей, на Прикарпатті пройде спортивно-пізнавальний захід «Разом сильніші», у Вінницькій області — День відкритих дверей, у рамках якого діти зможуть відвідати пожежні частини, а в Одесі разом із місцевими освітянами пройде онлайн-урок, присвячений найважливішим правилам безпеки», — говорять у ДСНС.

Рятувальники розгортають тематичні локації та готують цікаві активності для дітей, які завітають у гості.