РосЗМІ розповіли про «подвиг» капітана рф Фурдуя, який «знищив 40 націоналістів». Але бійці ЗСУ знайшли в його БМП вкрадену побутову техніку

Російські ЗМІ розповіли про «подвиг» свого військового, капітана Дмитра Фурдуя, який нібито знищив «3 мінометних розрахунки та до 40 націоналістів» під час війни в Україні. Однак українські військові виявили БМП Фурдуя, в якому познаходили крадену побутову техніку.

Про це пише «Радіо Свобода».

Про «геройство» свого військового російське міноборони розповіло 6 травня. Там зазначали, що Фурдуй разом із мотострілецькою ротою воював із «націоналістами» та знищив їх. Після нібито перемог «націоналісти, усвідомлюючи марність подальшого опору, склали зброю та здалися в полон».

Однак 31 травня український журналіст Юрій Бутусов опублікував відео, на якому бійці ЗСУ знайшли в одному з покинутих російських командирських БМП на Донбасі робочий зошит «командира 8 мотострілецької роти 3 мотострілецького батальйону гвардії капітана Фурдуя Дмитра Євгеновича». За словами Бутусова, російські війська втекли звідти 12 травня. У БМП, окрім озброєння та радіостанцій, українські військові знайшли пакет з побутовими мережевими фільтрами, шліфувальну машину, Bluetooth-колонку, дзеркальний фотоапарат та відеокамеру.

Журналісти «Радіо Свобода» змогли ідентифікувати Фурдуя та знайти у соцмережах його дружину Ольгу Уколову. Їй зателефонували, але на запитання про те, чи повернувся її чоловік із війни та звідки в його БМП побутова техніка, вона відповідати відмовилася.