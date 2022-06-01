Армія росії обстріляла Харків та область. За минулу добу загинули четверо людей

Минулої доби російські окупанти обстріляли Київський район Харкова. Також масовано обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони регіону.

Про це повідомляє голова ОВА Харківщини Олег Синєгубов.

У Харкові постраждалих немає. В області загинули четверо людей. У Золочеві загинула жінка, в Іванівці Ізюмського району росіяни вбили 12-річного хлопчика. У селі Шестакове Чугуївського району загинули двоє людей. Поранені семеро цивільних.

У Харківській області тривають бойові дії. Армія рф зосереджена на обороні та намагається утримати свої позиції. На Ізюмському напрямку російські окупанти перегруповуються та готуються до нових спроб наступу. Українські захисники тримають позиції та завдають росіянам втрат.