За добу російські війська обстріляли 21 населений пункт на Донбасі

Минулої доби російські війська обстріляли 21 населений пункт Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє Угруповання обʼєднаних сил.

Обстрілів від росіян зазнали: Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка, Сиротине, Авдіївка, Словʼянськ, Ярова, Очеретине, Райгородок, Семенівка, Камʼянка, Ласточкіне.

Через авіаційні та ракетні удари й артилерійські обстріли Словʼянська, Сєвєродонецька і Райгородка загинули четверо людей, щонайменше десятеро дістали поранень.

Війська рф зруйнували та пошкодили 46 цивільних об’єктів, зокрема 40 багатоповерхових і приватних будинків, школу мистецтв у Гірському, дитячий садок у селі Ярова, господарчі споруди заводу «Пролетарій» у Лисичанську. В Авдіївці пошкоджено відділення поліції.

Під час авіаційного обстрілу території Сєвєродонецького хімічного підприємства обʼєднання «АЗОТ» зруйнована цистерна з азотною кислотою, унаслідок чого стався витік небезпечної речовини.

Піротехніки ДСНС виявили та знешкодили 43 вибухонебезпечні предмети в Бахмуті, а також у Покровському, Волноваському та Краматорському районах Донеччини.

Ліквідовано три великі пожежі, що виникли через обстріли у Словʼянську та Яровій Краматорського району.

Минулої доби з районів ведення бойових дій українські рятувальники евакуювали 13 907 людей.