Уряд зобовʼязав «Нафтогаз» постачати газ для гарячої води за пільговою ціною

Кабінет міністрів зобовʼязав «Нафтогаз» постачати газ для гарячої води за пільговою ціною.

Про це йдеться у відповідній постанові уряду.

З 1 червня до 31 липня компанія «Нафтогаз Трейдинг» має продавати виробникам теплової енергії газ «в обсягах, необхідних для надання послуг з гарячого водопостачання», за ціною 7 420 гривень за тисячу кубічних метрів.

До ціни додається тариф на послуги транспортування і коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед.