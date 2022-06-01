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Війська рф за добу втратили в Україні 200 військових і понад 40 бойових машин

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 1 червня:

  • знищено 30 700 військових (+200 за вчора);
  • 1 361 танк (+3);
  • 3 343 бойових броньованих машин (+41);,
  • 659 артилерійських систем (+10);
  • 207 ракетних систем залпового вогню;
  • 94 засоби протиповітряної оборони (+1);
  • 208 літаків;
  • 175 гелікоптерів (+1);
  • 519 безпілотників (+4);
  • 120 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 290 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+15);
  • 49 одиниць спеціальної техніки (+1);

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.