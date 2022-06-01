Ранкове зведення Генштабу: У Чорному морі з якоря зірвало дві міни, а в Сєвєродонецьку окупанти закріплюються в центрі міста

Генштаб ЗСУ оприлюднив ранкове зведення на 1 червня. Російські війська просунулися в Сєвєродонецьку Луганської області та закріплюються в центрі міста.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи білоруської армії продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону.

На Сіверському напрямку підрозділи противника проводять інженерне обладнання позицій у районах деяких населених пунктів Брянської області, на відстані близько 3 кілометрів від кордону України. Агресор завдав ракетного авіаційного удару з літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. Вогнем артилерії завдав ураження в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог основні зусилля продовжував зосереджувати на утриманні зайнятих позицій.

На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни. Завдав ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернова.

На Словʼянському напрямку противник перегрупував війська. Унаслідок втрат у районі Довгенького відвів окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм. Для посилення охорони та оборони логістичних маршрутів посилив угруповання в Купʼянську, перемістивши батальйонну тактичну групу.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора за підтримки авіації основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій. Противник здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів ремонт залізничного мостового переходу в районі населеного пункту Купʼянськ для відновлення логістичного постачання залізничною гілкою Купʼянськ — Лиман.

На Лиманському напрямку ворог посилив підрозділи та перегрупував їх. За підтримки вертольотів Ка-52 веде наступ у напрямку Лиман — Старий Караван, бойові дії тривають.

На Сєвєродонецькому напрямку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах міста Сєвєродонецьк, окремі підрозділи досягли успіху. Ворог закріплюється в центрі міста.

На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосував штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове.

На Запорізькому напрямку ворог проводив інженерні роботи з удосконалення фортифікацій другої лінії оборони. Передислокував у район населеного пункту Василівка до танкового батальйону Т-62 і до мотострілецького батальйону.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках противник утримує зайняті позиції.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та створенні додаткових рубежів оборони. У районах населених пунктів Миколаївка, Новопавлівське і Широке здійснив масовані обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

У Чорному морі штормом зірвало з якоря 2 ворожі морські міни. Одну віднесло хвилями до берегів Одещини, де її знешкодили фахівці підривної команди Військово-морських сил, іншу наші воїни підірвали просто в морі.