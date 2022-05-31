Макрон запропонував путіну погодити в ООН резолюцію про розблокування порту Одеси

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував путіну проголосувати в ООН резолюцію щодо зняття блокади Одеського порту.
Про це він сказав у коментарі журналістам наприкінці засідання Європейської Ради у Брюсселі.
«Під час обговорення, яке ми провели з канцлером Німеччини Олафом Шольцом минулої суботи, я запропонував путіну взяти на себе ініціативу ухвалення резолюції в Організації Обʼєднаних Націй, щоб визначити дуже чіткі рамки цієї операції», — сказав Макрон.
За його словами, такий варіант дозволить у найближчі тижні розблокувати експорт українських зернових культур.
- Через блокаду українських морських портів на світовий ринок не потрапило 7 мільйонів тонн пшениці, 14 мільйонів тонн зерна кукурудзи, по 3 мільйони тонн соняшникової олії та соняшникової макухи. Це вже призвело до рекордного зростання цін на світовому ринку, а неминучим наслідком стануть світова продовольча криза і зростання інфляції.