Війська росії понад 10 годин обстрілювали Золочів. Є жертви

Російські війська понад 10 годин обстрілювали з артилерії прикордонне селище Золочів (Харківська область).

Очільник громади Віктор Коваленко розповів «Суспільному», що селище без зупинки обстрілювали з восьмої ранку до шостої вечора. Він каже, що такого ще не було.

Наразі відомо про одну загиблу жінку й одну поранену. Загинула 74-річна мешканка, у дім якої влучив снаряд, а інша отримала тяжкі поранення, коли вийшла на вулицю. Уламки артснаряда влучили жінці в голову, посікли тулуб і кінцівки. Вона в тяжкому стані.

Коваленко каже, що артилерія била безперервно. «Прилетіло» і сусіднім селам — окупанти обстріляли Одноробівку, Уди, Карасівку, Калинове та Світличне.