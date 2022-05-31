У Харкові під завалами багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета ще в лютому, знайшли тіла чотирьох людей

У Харкові 30 травня під завалами багатоповерхівки, в яку росіяни влучили ще в лютому, знайшли тіла двох загиблих. 31 травня під час продовження розбирання завалів знайшли тіла ще двох.

Про це пише місцеве управління ДСНС у своєму Facebook.

«Сьогодні, 31 травня співробітники ДСНС продовжували проводити аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у пошкодженому обстрілами 16-поверховому житловому будинку, що в Індустріальному районі міста Харкова», — йдеться у повідомленні.

30 травня під завалами на 15 поверсі знайшли чоловіка та жінку, а 31 травня — двох чоловіків.