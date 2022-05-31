Google обрала перші 17 українських стартапів, які отримають $100 тисяч підтримки

Google for Startups Ukraine Support Fund оголосив перші 17 українських стартапів, яким нададуть фінансові гранти.
Вони отримають до $100 тисяч, а також програму менторської підтримки від Google, продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.
Які компанії отримають фінансування:
- Almexoft: Low-code;
- CareTech Human;
- Discoperi;
- Dots Platform;
- Elai.io;
- Effy.ai;
- Handy.ai;
- Lab24;
- Mindly;
- PRAVOSUD;
- Pleso therapy;
- Private Tech Network;
- Releaf Paper;
- Respeecher;
- Skyworker;
- VanOnGo;
- ZooZy.
Стартапи відбирають на основі критеріїв фонду та оцінювання співбесіди. Подавати заявки можна тут. Загальний розмір фонду — $5 мільйонів.