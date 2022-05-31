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Google обрала перші 17 українських стартапів, які отримають $100 тисяч підтримки

Автор:
Софія Телішевська
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Google for Startups Ukraine Support Fund оголосив перші 17 українських стартапів, яким нададуть фінансові гранти.

Вони отримають до $100 тисяч, а також програму менторської підтримки від Google, продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.

Які компанії отримають фінансування:

  • Almexoft: Low-code;
  • CareTech Human;
  • Discoperi;
  • Dots Platform;
  • Elai.io;
  • Effy.ai;
  • Handy.ai;
  • Lab24;
  • Mindly;
  • PRAVOSUD;
  • Pleso therapy;
  • Private Tech Network;
  • Releaf Paper;
  • Respeecher;
  • Skyworker;
  • VanOnGo;
  • ZooZy.

Стартапи відбирають на основі критеріїв фонду та оцінювання співбесіди. Подавати заявки можна тут. Загальний розмір фонду — $5 мільйонів.