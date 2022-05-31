Харківські угоди. ДБР розпочне спецрозслідування держзради Миколи Азарова

Печерський районний суд Києва дозволив розслідувати справу колишнього премʼєр-міністра України Миколи Азарова, якого підозрюють у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Прокуратура встановила, що Азаров діяв в інтересах росії, коли підписував угоду про перебування чорноморського флоту рф на території України.

Зміст та умови цієї угоди були нав’язані у москві президентом рф дмитром медвєдєвим напередодні її підписання 21 квітня 2010 року.

Цим вчинком Азаров продовжив термін перебування ворожого флоту на 25 років, що дозволило кремлю наростити військову техніку у морі.