ДБР заарештувало активи російської компанії «Татнефть» на мільярди гривень

Заарештовано мільярди гривень російських власників нафтової компанії «Татнефть», повідомили в Державному бюро розслідувань.

ДБР підозрює їх у фінансуванні дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України).

У межах кримінального провадження отримано ухвали слідчого судді про накладення арештів на рухоме і нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній. Вони засновані російською нафтовою компанією «Татнефть», що постачає нафтопродукти для потреб підрозділів міноборони рф.

Наразі арештовано 115 обʼєктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів.

Вартість корпоративних прав підприємств і рухомого майна сягає 400 мільйонів гривень. Після оцінки нерухомого майна сума може зрости до 2 мільярдів.

Активи передадуть Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).