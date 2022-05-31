СБУ викрила російську агентуру в «Укроборонпромі» та затримала колаборантів, які розвідували позиції ЗСУ на сході, повідомили у відомстві.

У Києві контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки «Укроборонпрому» викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь рф.

Також за матеріалами СБУ до 5 років увʼязнення засуджено громадянина рф, який закликав киян співпрацювати з ворогом.

На Донеччині під час спецоперації ліквідовано російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ на східному фронті. Одного агента затримали у Слов’янську, іншого — у Краматорському районі.

У Луганській області за матеріалами СБУ до 8 та 10 років увʼязнення засудили двох командирів «лнр», яких захопили в полон під Сєвєродонецьком.

З початку повномасштабної агресії рф українська спецслужба викрила понад 360 російських агентів і більше ніж 5 тисяч колаборантів.