Рада попросила РНБО запровадити санкції проти патріарха кирила та ще 7 ієрархів

Верховна Рада звернулася до Ради національної безпеки та оборони із закликом застосувати персональні санкції проти церковних діячів Російської православної церкви, які системно та активно підтримують війну проти України.
За це рішення проголосували 292 нардепи.
Рада просить запровадити санкції проти:
- патріарха кирила
- керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків рпц митрополита Волоколамського Іларіона;
- його заступника, протоієрея Миколи Балашова;
- митрополита Псковського та Пороховського Тихона;
- архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського Питирима;
- протоієрея, письменника, проповідника та педагога Артемія Владимирова;
- митрофорного протоієрея, телеведучого Андрія Ткачова,
- російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов’я, професора Московської православної духовної академії та семінарії Олексія Осипова.