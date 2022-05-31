Рада попросила РНБО запровадити санкції проти патріарха кирила та ще 7 ієрархів

Верховна Рада звернулася до Ради національної безпеки та оборони із закликом застосувати персональні санкції проти церковних діячів Російської православної церкви, які системно та активно підтримують війну проти України.

За це рішення проголосували 292 нардепи.

Рада просить запровадити санкції проти: