«Укрзалізниця» запустила можливість відправляти автомобілі з Ужгорода до Києва та у зворотному напрямку. Для цього до пасажирських потягів додаватимуть автомобілевози.

Про це пише компанія у своєму Telegram-каналі.

«Вартість перевезення — близько 1 400 гривень за тонну. Оформити перевезення автомобіля можна в касах вокзалів», — зазначили там.

Загалом за час війни «Укрзалізниця» вже перевезла понад 1 800 автомобілів. Крім напрямку Київ — Ужгород — Київ також є можливість відправити авто рейсами Київ — Львів — Київ, Дніпро — Львів — Дніпро, Харків — Львів — Харків і Львів — Одеса — Львів.