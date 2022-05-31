Харківську область знову обстріляли, є загиблі та поранені

Російська армія другий день поспіль обстрілює Харківську область, є загиблі та поранені серед цивільних.

Дані наводить глава Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Так, учора, 30 травня, російська армія обстрілювала Основʼянський та Київський райони Харкова та Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Богодухівський райони області. Як наслідок, троє загиблих: жінка у селищі Коротич, чоловік у селі Уди та жінка у селищі Чкалівське. Загалом по області поранення дістали 14 мирних мешканців. З них четверо людей у Харкові, в тому числі 16-річний хлопець. У селищі Коротич постраждали пʼятеро цивільних, в тому числі дівчина 13 років.

Сьогодні, 31 травня, обстріли тривають. У селі Іванівка Ізюмського району загинула дитина 12 років, один цивільний дістав поранення. Ще одна жінка загинула в Золочеві.