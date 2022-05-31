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Росія втратила на війні в Україні вже 30 500 своїх військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Станом на 31 травня російська армія у війні проти України втратила 30 500 військових — за останню добу додалися 150. Про це свідчать дані Генерального штабу України.

У техніці росія втратила:

  • танків — 1 358 (+9 за останню добу);
  • бойових броньованих машин — 3 320 (+20);
  • артилерійських систем — 649 (+6);
  • реактивних систем залпового вогню — 207 (+2);
  • засобів ППО — 93 (без змін);
  • літаків — 208 (+1);
  • гелікоптерів — 174 (без змін);
  • дронів — 515 (+8),
  • крилатих ракет — 120 (+2);
  • кораблів та катерів — 13 (без змін);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2 275 (+11);
  • спеціальної техніки — 48 (без змін).

Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.