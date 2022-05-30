У Південній Осетії скасували проведення референдуму про приєднання до росії

Так званий «президент» самопроголошеної Південної Осетії [окупована росією частина Грузії] Алан Гаглоєв призупинив дію указу свого попередника про проведення «референдуму» для приєднання «республіки» до складу росії.
Про це йдеться у відповідному указі Гаглоєва.
Крім того, він постановив провести консультації з кремлем «з усього комплексу питань, повʼязаних із подальшою інтеграцією».
Зазначається, що Гаглоєв у своєму указі відзначив неприпустимість одностороннього рішення референдуму з питань, що стосуються законних прав та інтересів рф.
- 13 травня колишній «президент» самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов підписав указ про проведення 17 липня «референдуму» про входження Південної Осетії до складу рф.