Президент Туреччини Ердоган поговорив телефоном із путіним і запропонував провести зустріч делегацій рф, України та ООН

Президент Туреччини Реджеп Ердоган мав телефонну розмову з президентом рф путіним, вони обговорювали «регіональні процеси з акцентом на війну в Україні».
Про це пише турецька агенція Anadolu.
Так, Ердоган у бесіді з путіним заявив про готовність Туреччини до участі у стамбульській зустрічі росії, України та ООН щодо формування моніторингового механізму.
Російська сторона свій реліз щодо цієї розмови ще не опублікувала.
- У березні Ердоган заявив, що Туреччина готова стати одним із гарантів безпеки для України.