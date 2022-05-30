Учасники Kalush Orchestra отримають новий кришталевий кубок замість того, який вони продали на благодійному аукціоні

Учасники гурту Kalush Orchestra отримають новий кришталевий кубок, повідомили на офіційній сторінці конкурсу «Євробачення» в Україні.
Переможці «Євробачення-2022» Kalush Orchestra отримають новий кришталевий кубок замість того кришталевого мікрофона, який вони разом із Сергієм Притулою продали на благодійному аукціоні.
Кошти зібрали на комплекс безпілотників PD–2 для української армії.
- 29 травня Kalush Orchestra разом із Сергієм Притулою продали кришталевий мікрофон «Євробачення-2022» за $900 тисяч та рожеву панаму за 11 млн гривень на благодійному аукціоні.