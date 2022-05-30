Президент Джо Байден: США не надсилатимуть Україні зброю, яка достає до росії

США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть досягти території росії. Про це 29 травня заявив президент Джо Байден, цитує Reuters.

«Ми не збираємося посилати в Україну ракетні системи, які можуть досягти території росії», — заявив Байден журналістам після повернення до Білого дому.

Українські офіційні особи звертаються по реактивну систему залпового вогню із дальністю сотні кілометрів. Американські видання CNN і The Washington Post повідомили 27 травня, що адміністрація Байдена схиляється до того, щоб відправити цю систему та високомобільну артилерійську ракетну систему HIMARS у рамках більшого пакету військової допомоги Україні. Однак незрозуміло, яку систему мав на увазі Байден у своєму виступі.