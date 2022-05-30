В Чернівецькій області керівниця та член громадської організації продавали автівки, завезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ

В Чернівецькій області поліцейські викрили протиправну схему продажу завезених як гуманітарну допомогу автівок, повідомили в Нацполіції.

За даним слідства, керівниця та член громадської організації налагодили схему продажу цивільним особам транспортних засобів, які були привезені з-за кордону як гуманітарна допомога для потреб військовослужбовців ЗСУ. Однак транспортні засоби передавали не захисникам, а продавали стороннім особам.

У середині травня поліцейські викрили члена ГО під час отримання 4 500 доларів США за продаж мікроавтобуса. Раніше цей автомобіль було завезено на територію України як гуманітарну допомогу саме для передачі військовим.

Сьогодні, 30 травня, за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури директорці та члену громадської організації оголосили підозру за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Обом фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.