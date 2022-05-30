Військові рф обстріляли евакуаційне авто — загинув французький журналіст. Евакуацію зупинили

Сьогодні на Луганщині російські окупанти обстріляли евакуаційне авто, яке їхало забирати людей. Загинув французький журналіст.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Фото: Сергій Гайдай

Броньований евакуаційний транспорт їхав забирати десятьох людей з області та потрапив під російський обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини. Французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, отримав смертельне поранення. Патрульного поліцейського, який теж був в автівці, врятувала каска.

Евакуацію офіційно зупинили.