У Мелітополі росіяни тримають у заручниках людей, серед полонених — 16-річна дитина

У Мелітополі росіяни тримають у заручниках людей. Зокрема, 16-річна дитина перебуває в полоні окупантів уже понад 50 днів.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Також складною лишається гуманітарна ситуація — продукти, які завозять окупанти з Криму, коштують у три рази дорожче за звичні ціни. Останні два тижні евакуація майже не проводиться. росіяни блокують шляхи виїзду з міста, щоб забезпечити собі безпеку і прикриватися нашими людьми», — наголосив він.

Також за словами Федорова, російські окупанти готуються видавати в Мелітополі свої документи. Вони дзвонять співробітникам центрів надання адміністративних послуг та агітують їх до співпраці. Проте мелітопольці відмовляються допомагати росіянам.

Крім того, міський голова повідомив, що російські загарбники почали продавати та роздавати свої сім-карти в Мелітополі.

«У жителів немає інших варіантів, як купувати ці картки, бо вони взагалі лишаються без зв’язку», — сказав Іван Федоров.