СБУ викрила спецоперацію росії із дискредитації місії ОБСЄ

Служба безпеки України зірвала спецоперацію фсб із дискредитації місії Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Ворог планував зробити постановочні сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ у нібито шпигунстві на користь СБУ, скомпрометувати Місію та поставити під сумнів її об’єктивність», — йдеться у повідомленні.

Для збору «доказової бази» загарбники незаконно вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та «вибивали» з них компрометуючу інформацію.

Так, у тимчасово окупованому Херсоні співробітники фсб, представляючись працівниками СБУ, під відеозапис змусили працівника моніторингової місії ОБСЄ підписати «угоду про негласну співпрацю».

Ще кількох працівників місії окупанти затримали і намагалися скомпрометувати. А з 16 по 23 травня співробітники фсб, погрожуючи вбивством, змусили працівників місії на камеру «свідчити» про пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями. Хоча окупанти до того 5 разів приїздили та грабували його.