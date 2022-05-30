ГУР: Родинам окупантів рф, які воюють в Україні, забороняють виїжджати з росії, погрожують та виселяють з квартир

Військове командування росіян тримає у заручниках сім’ї окупантів, які воюють в Україні.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

За даними українських розвідників, у західному військовому окрузі росії родинам офіцерів заборонили покидати територію країни. У разі відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони Далекого Сходу рф.

Також командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном, поки їхні чоловіки бомблять мирне населення України на Слобожанському напрямку.

Крім того, воєнна розвідка України оприлюднила список воєнних злочинців — військовослужбовців вертолітної ескадрильї 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу.