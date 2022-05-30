Голова ОВА: У Сєвєродонецьку тривають важкі бої, росіяни рвуться до центру міста

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай опублікував зведення щодо ситуації в Сєвєродонецьку станом на ранок:
- росіяни закріплюються на околицях міста і намагаються просуватися до центру міста, тривають важкі бої;
- у місті критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично;
- від обстрілів за останню добу загинули двоє жителів Сєвєродонецька, ще 5 дістали поранення;
- під обстріл потрапили двоє волонтерів, також зникли троє медиків швидкої, знайшли лише їхню обстріляну машину;
- Сєвєродонецьк завалений російськими трупами, тіла загиблих ніхто не забирає, що може спровокувати появу різних інфекцій.
- Вчора правоохоронці змогли евакуювати з Сєвєродонецька пʼятьох людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів.