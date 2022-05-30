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Голова ОВА: У Сєвєродонецьку тривають важкі бої, росіяни рвуться до центру міста

Автор:
Анна Холоднова
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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай опублікував зведення щодо ситуації в Сєвєродонецьку станом на ранок:

  • росіяни закріплюються на околицях міста і намагаються просуватися до центру міста, тривають важкі бої;
  • у місті критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично;
  • від обстрілів за останню добу загинули двоє жителів Сєвєродонецька, ще 5 дістали поранення;
  • під обстріл потрапили двоє волонтерів, також зникли троє медиків швидкої, знайшли лише їхню обстріляну машину;
  • Сєвєродонецьк завалений російськими трупами, тіла загиблих ніхто не забирає, що може спровокувати появу різних інфекцій.