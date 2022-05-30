Російська армія під час війни в Україні вбила вже 243 дитини

Від початку повномасштабної війни в Україні внаслідок обстрілів російської армії загинули 243 дитини. Ще 444 отримали поранення.

Про це пише Офіс генпрокурора у своєму Telegram-каналі.

29 травня віл артилерійського обстрілу ворогом с. Миролюбівка Херсонського району Херсонської області загинула 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей: 7-місячне немовля і 5-річна дівчинка дістали поранення.

26 травня поранення дістала дитина з Лисичанська, а 25 травня — дитина зі Студенок Харківської області.

Загалом за весь час війни найбільше дітей постраждало у Донецькій, Київській та Харківській областях.