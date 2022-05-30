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Окупанти за добу втратили близько 200 військових та 11 танків

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 30 травня:

  • близько 30 350 військових (+200);
  • 1 349 танків (+11);
  • 3 282 бойові броньовані машини (+12);
  • 643 артилерійські системи (+12);
  • 205 ракетних систем залпового вогню (+2);
  • 93 засоби протиповітряної оборони;
  • 207 літаків;
  • 174 гелікоптери;
  • 507 безпілотників (+3);
  • 116 крилатих ракет (+2);
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 258 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 48 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку.