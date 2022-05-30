Інститут вивчення війни: Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині ламає плани росіян на окупацію регіону

Західні експерти з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що контрнаступ української армії на Херсонщині має на меті порушити плани росії з тривалої окупації регіону.

Про це йдеться у черговому звіті ISW.

Там наголошують, що поки що не йдеться про деокупацію всієї області повністю і найближчим часом, але такі контратаки змушують російську армію перегрупуватися та перекидати підкріплення.

«Українські контратаки можуть додатково уповільнити зусилля росії щодо консолідації адміністративного контролю над окупованим півднем України», — зазначають аналітики.

В оперативному командуванні «Південь» теж підтверджують продовження контрнаступу. За їхніми даними, протягом минулої доби було знищено 67 російських військових, 6 танків Т-62, 2 реактивні системи залпового вогню «Град», 3 самохідних гаубиці «Мста-С», 3 одиниці броньованої та 13 — автомобільної техніки. Також знищено пункт управління безпілотними розвідниками та командний пункт одного з ворожих підрозділів.