Інститут вивчення війни: Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині ламає плани росіян на окупацію регіону

Західні експерти з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що контрнаступ української армії на Херсонщині має на меті порушити плани росії з тривалої окупації регіону.
Про це йдеться у черговому звіті ISW.
Там наголошують, що поки що не йдеться про деокупацію всієї області повністю і найближчим часом, але такі контратаки змушують російську армію перегрупуватися та перекидати підкріплення.
«Українські контратаки можуть додатково уповільнити зусилля росії щодо консолідації адміністративного контролю над окупованим півднем України», — зазначають аналітики.
В оперативному командуванні «Південь» теж підтверджують продовження контрнаступу. За їхніми даними, протягом минулої доби було знищено 67 російських військових, 6 танків Т-62, 2 реактивні системи залпового вогню «Град», 3 самохідних гаубиці «Мста-С», 3 одиниці броньованої та 13 — автомобільної техніки. Також знищено пункт управління безпілотними розвідниками та командний пункт одного з ворожих підрозділів.
- 28 травня у своєму зведенні Генштаб повідомив, що українська армія пішла в контрнаступ у Херсонській області. Це змусило росіян відійти та почати оборону на невигідних рубежах.