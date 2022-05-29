Зеленський під час візиту на Харківщину звільнив начальника СБУ області

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Харківську область звільнив начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна.

«Провів нараду з керівництвом області, міста. Подякував їм за те, що вони були і залишаються разом із харківʼянами, разом з Україною і — що дуже важливо зараз — разом один з одним. У них співпраця на сто відсотків: армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація — всі дійсно працюють на перемогу і роблять це дуже ефективно.

Я приїхав. Розібрався. Звільнив очільника СБУ області. За те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви — правоохоронці зʼясують», — сказав Зеленський у своєму відеозверненні.