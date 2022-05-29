Вечірнє зведення Генштабу: росіяни намагаються оточити українські сили у районах Лисичанська та штурмують центр Сєвєродонецька

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00.

Війська рф знову обстрілюють прикордонні райони Чернігівщини і Сумщини, завдали авіаційного удару по населеному пункту Харківщини. Вони намагаються оточити українські сили у районах міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та блокувати основні логістичні шляхи, штурмують центр Сєвєродонецька.