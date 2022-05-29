Вечірнє зведення Генштабу: росіяни намагаються оточити українські сили у районах Лисичанська та штурмують центр Сєвєродонецька

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00.
Війська рф знову обстрілюють прикордонні райони Чернігівщини і Сумщини, завдали авіаційного удару по населеному пункту Харківщини. Вони намагаються оточити українські сили у районах міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та блокувати основні логістичні шляхи, штурмують центр Сєвєродонецька.
- Військові рф продовжують наступ на сході України.
- На кордоні з Україною, у Брянській та Курській областях росіяни продовжують утримувати підрозділи зі складу 1 танкової армії західного військового округу та повітряно-десантних військ.
- Армія рф продовжує обстрілювати прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей. Зокрема, населені пункти Сеньківка, Гірськ, Хрінівка, Гасичівка Чернігівської області та Бачівськ, Середина-Буда, Бояро-Лежачі, Манухівка Сумської області.
- Противник веде повітряну розвідку безпілотниками.
- На Слобожанському напрямку ворог основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій.
- На Харківському напрямку росіяни задіяли для обстрілів ствольну та реактивну артилерію. Вели повітряну розвідку. Окрім того, завдали авіаційного удару по населеному пункту Прудянка.
- На Слов’янському напрямку противник за підтримки артилерії здійснював штурмові дії у напрямку Пасіка — Богородичне, успіху не мав, відійшов на попередньо зайняті позиції. Декілька разів обстріляв із артилерії та мінометів райони населених пунктів Велика Комишуваха, Довгеньке та Вірнопілля.
- Армія рф веде активні бої на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках, намагаючись оточити українські сили у районах міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та блокувати основні логістичні шляхи.
- Армія рф активно застосовує авіацію, сили та засоби ракетних військ і артилерії, радіоелектронної боротьби. Поповнює запаси, аби знову спробувати форсувати річку Сіверський Донець.
- На Курахівському напрямку ворог обстрілює лінію зіткнення з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації, аби виснажити українських бійців та зруйнувати фортифікаційні споруди.
- На Лиманському напрямку окремі підрозділи росіян виведені за межі Лиману.
- На Сєвєродонецькому напрямку, аби підтримати дії сухопутних підрозділів, війська рф продовжують вогневий вплив на українські війська із застосуванням ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації в районі населеного пункту Устинівка. Намагається закріпитись на північно-східних околицях міста Сєвєродонецьк, вів штурмові дії у напрямку центру міста.
- На Бахмутському напрямку ворог проводив підготовку до штурму, обстріляв із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню населені пункти Комишуваха, Доломітне та Нью-Йорк. Завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації у районах населених пунктів Берестове та Покровське. Завдав чотирьох ракетних ударів по населених пунктах Верхньокам’янське, Врубівка та Соледар.
- На Авдіївському і Курахівському напрямках росіяни інтенсивно обстрілювали позиції наших військ, завдавали авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної та вертольотами армійської авіації.
- На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та їх інженерному обладнанні.
- На Криворізькому напрямку окупанти обстрілювали українські війська з мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токареве, Широке, Первомайське, Новомиколаївка, Котляреве, Новогригорівка, Таврійське і Посад-Покровське.
- На Миколаївському напрямку росіяни переміщують резерви, аби відновити втрачені позиції у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця. В районі Старої Богданівки ворог застосував ударний БпЛА.
- В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту рф продовжують ізолювати район ведення бойових дій. Також війська рф блокують цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.