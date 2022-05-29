У Донецькій області Бахмутський та Краматорський райони через бойові дії залишилися без світла

Краматорський та Бахмутський райони Донецької області залишилися без електрики через бойові дії: знеструмлено Центральну електропідстанцію в районі Торецька.

Відновлювальні роботи вже розпочалися — тут необхідно буде ліквідувати близько двох десятків обривів дротів.

Через відключення електрики припинено і подачу води від фільтрувальних станцій № 1 та № 2 Другого Донецького водогону — Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк та прилеглі населені пункти залишилися без води.

Крім того, 115 торецьких гірників залишилися під землею: 112 на шахті «Центральній» та троє на шахті «Торецькій». Адміністрації вживають необхідних заходів, щоб підняти шахтарів на поверхню.