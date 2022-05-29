В Україні з травня скасовують виплати для частини внутрішніх переселенців

В Україні деяким громадянам, які вимушено переїхали до іншого регіону через війну, скасують соцвиплати.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телемарафону, цитує ТСН.

Хто зможе і надалі отримувати грошову допомогу:

люди, які проживають у зоні ведення бойових дій;

люди, чиє житло було зруйноване внаслідок війни.

«Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їх дякуємо. Так ось, таким людям виплати припинятимуться з травня», — сказала міністр.