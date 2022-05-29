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Російська армія за останню добу втратила у війні проти України ще 150 військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Станом на 29 травня російська армія у війні проти України втратила 30 150 військових — за останню добу додались 150. Про це свідчать дані Генерального штабу України.

У техніці росія втратила:

  • танків — 1 338 (+8 за останню добу);
  • бойових броньованих машин — 3270 (+12);
  • артилерійських систем — 631 (+3);
  • реактивних систем залпового вогню — 203 (без змін);
  • засоби ППО — 93 (без змін);
  • літаків — 207 (без змін);
  • гелікоптерів — 174 (без змін);
  • дронів — 504 (+1),
  • крилатих ракет — 116 (без змін);
  • кораблів та катерів — 13 (без змін);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2 240 (+14);
  • спеціальної техніки — 48 (без змін);

Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.