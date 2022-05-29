Російська армія за останню добу втратила у війні проти України ще 150 військових

Станом на 29 травня російська армія у війні проти України втратила 30 150 військових — за останню добу додались 150. Про це свідчать дані Генерального штабу України.

У техніці росія втратила:

танків — 1 338 (+8 за останню добу);

бойових броньованих машин — 3270 (+12);

артилерійських систем — 631 (+3);

реактивних систем залпового вогню — 203 (без змін);

засоби ППО — 93 (без змін);

літаків — 207 (без змін);

гелікоптерів — 174 (без змін);

дронів — 504 (+1),

крилатих ракет — 116 (без змін);

кораблів та катерів — 13 (без змін);

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 240 (+14);

спеціальної техніки — 48 (без змін);

Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.