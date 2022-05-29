Ранкове зведення Генштабу: Війська росії намагаються закріпитися у Лимані та штурмують Сєвєродонецьк

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення станом на 29 травня.

На Волинському та Поліському напрямках збільшується кількість заходів підготовки збройних сил білорусі.

На Сіверському напрямку росіяни ведуть обстріли Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог вогнем намагається стримати українські підрозділи у напрямку держкордону України.

На Харківському напрямку противник зосередив основні зусилля на утриманні займаних рубежів. Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова.

На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив. На Донецькому напрямку він веде наступ, а на Лиманському напрямку — посилює угруповання. Війська рф застосували штурмову авіацію поблизу Діброви. Ворог хоче закріпитись у Лимані.

На Сєвєродонецькому напрямку тривають активні бої. В районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов. Його авіація завдала ударів в районі Устинівки.

На Бахмутському напрямку війська рф безуспішно штурмували позиції українців в районах пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка.

На Авдіївському напрямку за підтримки артилерії противник намагався наступати в районах населених пунктів Кам’янка та Веселе, успіху не мав.

На Південнобузькому напрямку ворог провалив наступ та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка.

У Криму припинять приймати цивільне населення у лікарнях, щоб звільнити місця для поранених солдатів рф.