Головну нагороду Канського фестивалю отримав фільм «Трикутник скорботи»

Каннський міжнародний кінофестиваль оголосив переможців. «Золоту пальмову гілку» вручили кінорежисеру фільму «Трикутник печалі» Рубену Естлунду (Швеція, Німеччина, Франція). Це сатира на сучасне суспільство. Одним із героїв стрічки виступає російських олігарх.

Гран-прі нагородили французьку кінорежисерку Клер Дені за фільм «Зірки ополудні» (США). За сюжетом, дія фільму відбувається у Нікарагуа під час революції. Головні герої – англійський бізнесмен та американський журналіст.

Також Великий приз отримала кінокартина «Близько» Бельгійця лукаса Донта (Бельгія, Нідерланди, Франція). У ній ідеться про дружбу двох підлітків і маму одного з них.

Золота пальмова гілка 75-го фестивалю Канна присуджена картині «Трикутник печалі» шведського режисера Рубена Естлунда. Про це оголошено на церемонії закриття кінофестивалю увечері 28 травня.

Естлунд уже вигравав головну нагороду фестивалю Канна в 2017 році за фільм «Квадрат».

Гран-прі, другий за значимістю нагородою фестивалю Канна, удостоєний фільм «Близько» Лукаса Донта.

Приз за найкращу режисуру отримав Пан Чхан Ук («Рішення піти»), нагороду за найкращий сценарій — Тарік Салех («Хлопець із раю»).