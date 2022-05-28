Словʼянська ТЕС зупинила роботу через постійні обстріли

Словʼянська ТЕС (Донецька область) зупинила свою роботу через постійні обстріли.

Про це повідомляє «Донбасенерго».

Протягом останніх днів Миколаївська міська територіальна громада Донецької області, де розташована ТЕС, перебуває під постійними ракетно-артилерійськими обстрілами з боку російських окупаційних військ. Персонал електростанції весь час підтримував роботу обладнання, але тепер працівників і членів їхніх сімей вирішено евакуювати.