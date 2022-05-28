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Втрати російської армії в Україні досягли 30 тисяч військових

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Станом на 28 травня російські війська втратили в Україні 30 тисяч військових.

Про це повідомляє український Генштаб.

Загальні втрати росіян на 94 дні війни такі:

  • 30 000 (+250 за вчора) військових вбитими;
  • 1 330 танків;
  • 3 258 бойових броньованих машин;
  • 628 артилерійських систем;
  • 203 реактивні системи залпового вогню;
  • 93 системи ППО;
  • 207 літаків;
  • 174 гелікоптери;
  • 2 226 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 503 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 48 одиниць спеціальної техніки;
  • 116 крилатих ракет.

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Авдіївському та Криворізькому напрямках.