Іноземні журналісти, акредитовані на час дії воєнного стану, не мають продовжувати дозвіл на перебування в Україні

Відтепер іноземним журналістам, які мають акредитацію на час дії воєнного стану, не треба продовжувати дозвіл на перебування в Україні, повідомляє пресслужба Кабміну.

До них не застосовуватимуть обмежень строків тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Такі правила уряд встановив на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його скасування чи припинення.

Про представників засобів масової інформації, які пройшли акредитацію, Адміністрацію Державної прикордонної служби та Державну міграційну службу інформуватиме Міністерство оборони України.

Крім цього, за загальним правилом іноземці та особи без громадянства, які на законній підставі прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території: