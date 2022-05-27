Білорусів допустили до єврокубків, попри війну. Але з українськими командами вони зіграти не зможуть

УЄФА оголосила, що розводитиме українські та білоруські команди в єврокубках під час жеребкування. Відповідне рішення опублікували на офіційному сайті організації.

«Сьогодні Виконавчий комітет УЄФА вирішив не допустити зіткнення між командами з білорусі та України в будь-яких майбутніх змаганнях УЄФА», — йдеться в документі.

3 березня 2022 року виконавчий комітет УЄФА вже прийняв рішення, що оскільки вторгненню російської армії на українську територію сприяв доступ з території білорусі, матчі УЄФА на її території не проводитимуться, а жодні глядачі не будуть відвідувати матчі, в яких команди з білорусі виступають господарями.

Сьогоднішнє подальше рішення ухвалили, щоб забезпечити безперебійне проведення змагань УЄФА, оскільки безпека команд, офіційних осіб та інших учасників можуть бути не повністю гарантовані через військовий конфлікт.

Виконавчий комітет УЄФА на наступних зустрічах повторно оцінить юридичну та фактичну ситуацію і за необхідності прийматиме подальші рішення.