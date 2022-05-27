Львівʼянину, який коригував вогонь під час ракетного обстрілу міста, повідомили про підозру в держзраді

Львівʼянину, який коригував вогонь під час ракетного обстрілу міста 18 квітня, повідомили про підозру в державній зраді.

Так, з квітня 2022 року чоловік добровільно співпрацював з російськими окупантами, надсилаючи їм через Telegram інформацію про розміщення на території Львова військових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури.

Чоловік безпосередньо коригував ракетні удари 18 квітня, зокрема по автосервісу, внаслідок чого загинули четверо людей і четверо отримали поранення.

Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Також суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням Служби безпеки України у Львівській області.