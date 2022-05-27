Уранці росія обстріляла прикордонні райони Сумщини

Російські загарбники вранці 27 травня обстріляли територію Шосткинського району та околиці селища Білопільської громади в Сумській області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Сумщина. Ніч з 26 на 27 травня не пройшла тихо. Ворог зі своєї території знову вів артилерійський і мінометний вогонь. З 04:30 щопівгодини лунали постріли з міномету по території Шосткинського району. Пошкоджені приватні будинки мирних жителів на околицях Середини-Буди», — написав Живицький і додав, що постраждалих немає.

Також о 06:30 околиці села Старі Вирки Білопільської громади Сумського району обстріляли із самохідної артилерійської установки.